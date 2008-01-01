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Новости погоды

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В центре России погода перестраивается на дожди с грозами

ИА "Метеоновости" / 13:38 Суббота, 30 июня

  Погода в Центре России после жаркой и сухой перестраивается на дождливую с грозами и порывистым ветром. В зоне атмосферного фронта с запада уже прогремели грозы. В Воронежской области прошел кратковременный дождь в ночь на 30 июня. Фронт отметился кратковременным дождем в первой половине дня в Волоколамске. Сильные дожди ожидаются в последний июньский день в Брянской и Орловской областях, на Смоленщине, в Тверской и Московской областях. Прогремят грозы, возможен град, ветер при грозе 15-20 м/с, в Брянской области до 22 м/с. Температура останется высокой. Местами перед линией фронта будет до 30 градусов в Орловской и Тульской областях, до 33 градусов в Рязанской области, до 32 градусов во Владимирской области и до +31 в Ивановской области. На востоке Московской области в последний июньский день до 32 градусов. / meteonovosti.ru /
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