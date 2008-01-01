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ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 30 июня



В полдень в Москве температура повысилась до 27 градусов, в центре города было почти +29 градусов. Погода облачная, но дождь в Москве еще не начался. А идет в зоне атмосферного фронта в Волоколамске. Ветер сохраняет юго-восточное и восточное направление, средняя скорость ветра 1-5 м/с, на северо-западе порывы до 13 м/с. Облака плотнее затянули небо. Атмосферное давление пониженное, 738 мм рт. ст. Относительная влажность невысокая, 40-50%. / meteonovosti.ru /



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