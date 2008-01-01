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В Красноярске июнь завершается жаркой погодой



ИА "Метеоновости" / 11:42 Суббота, 30 июня



На переднем крае высотной ложбины жаркий воздух из центра Азии поставляется на юг Восточной Сибири. В Красноярске с середины последней декады июня установилась аномальная погода. Температура переваливала через тридцатиградусную отметку. И с каждым днем становилась все жарче и жарче. В последней пятидневке месяца отмечено несколько температурных рекордов. 26 июня в Красноярске было 33,6 градуса, предыдущий рекорд 2014 года составлял 22,8 градуса. 27 июня температура тоже преодолела рекордную отметку, 32,8, в 1974 году предыдущий абсолютный максимум составил 31,8 градуса. И 28 июня температура повысилась до 32,9 градуса, на три десятых градуса превысив прежнее достижение тепла для этого дня прошлого, 2017 года. 29 июня тоже было жарко, 31,1 градуса. Но рекорд остался за 1928 годом с показателем 33,7 градуса. И сегодня, 30 июня рекорд тоже высокий, 34,4 за 1992 год. Дожди, прошедшие в зоне атмосферного фронта, который подошел с запада, немного ослабили жару. 1 июля в городе ожидается 28..30 градусов. Пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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