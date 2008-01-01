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Новости погоды

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Циклоны "освоили" Северный морской путь

ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 30 июня

  Вторая ветвь траекторий циклонов проходит вдоль арктического побережья Якутии. Одни из таких, западных, циклонов добрался с сильными дождями до Чукотки. Ночью 30 июня в Чукотском автономном округе прошел сильный дождь (в Билибино до 15 мм). И следующие циклоны продолжат осваивать арктические районы Дальнего Востока. В последний день июня в Якутии ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Погода под защитой циклонов, которые не дают распространяться воздуху из Арктики, жаркая, температура 22..27 градусов, местами на западе до 29 градусов. Прохладнее в самом циклоне на северо-востоке, 16..21 градус, на побережье не более 13 тепла. 2 июня в северных районах Якутии к дождям прибавится ветер, прогнозируются порывы до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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