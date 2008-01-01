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Самые сильные дожди прошли в Приамурье



ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 30 июня



На Дальнем Востоке сказывалось влияние западных циклонов. В конце рабочей недели в Приморском крае отмечался сильный дождь, прошел сильный дождь на юге Хабаровского края, на юге Сахалина и на юге Курильской гряды. Количество осадков составило от 20% до трети месячной нормы. Но самые сильные дожди, почти 50 мм за сутки прошли в Амурской области. В Шимановске выпало до 46 мм осадков. В ближайшее время дожди на юге Дальнего Востока приутихнут. Атмосферный фронт протянется южнее Амура, по территории Китая и будет не очень активным. Но 3 июня в Приморском крае могут возобновиться сильные дожди. / meteonovosti.ru /



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