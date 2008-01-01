Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
30 июня 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые сильные дожди прошли в Приамурье

ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 30 июня

  На Дальнем Востоке сказывалось влияние западных циклонов. В конце рабочей недели в Приморском крае отмечался сильный дождь, прошел сильный дождь на юге Хабаровского края, на юге Сахалина и на юге Курильской гряды. Количество осадков составило от 20% до трети месячной нормы. Но самые сильные дожди, почти 50 мм за сутки прошли в Амурской области. В Шимановске выпало до 46 мм осадков. В ближайшее время дожди на юге Дальнего Востока приутихнут. Атмосферный фронт протянется южнее Амура, по территории Китая и будет не очень активным. Но 3 июня в Приморском крае могут возобновиться сильные дожди. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+25
Сб.
30 июн.
+25
Вс.
1 июл.
+27
Пн.
2 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Даби		 -10
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сакраменто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100