|
|
|
Новости погоды
Самые сильные дожди прошли в Приамурье
ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 30 июня
На Дальнем Востоке сказывалось влияние западных циклонов. В конце рабочей недели в Приморском крае отмечался сильный дождь, прошел сильный дождь на юге Хабаровского края, на юге Сахалина и на юге Курильской гряды. Количество осадков составило от 20% до трети месячной нормы. Но самые сильные дожди, почти 50 мм за сутки прошли в Амурской области. В Шимановске выпало до 46 мм осадков. В ближайшее время дожди на юге Дальнего Востока приутихнут. Атмосферный фронт протянется южнее Амура, по территории Китая и будет не очень активным. Но 3 июня в Приморском крае могут возобновиться сильные дожди. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.