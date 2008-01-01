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ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 30 июня



Утром в Москве температура составила 25..26 градусов. Без осадков, легкий ветерок перед фронтом юго-восточного направления. Облачность на небе многоярусная, местами среднего и верхнего яруса. Атмосферное давление пониженное, 738 мм рт. ст. Относительная влажность невысокая, 45-55%. / meteonovosti.ru /



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