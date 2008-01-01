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Из архива последнего дня июня в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 30 июня



В большинстве лет, в течение которых ведется наблюдение над погодой в Москве, чаще всего последний день июня был теплым, а в каждом 7-ом году он был даже жарким, когда дневная температура преодолевала тридцатиградусную отметку.



Рекордно теплым он случился в далеком 1917 году, в условиях антициклональной погоды воздух в Москве прогрелся до +33.5 градусов. Теплее в этот день больше ни разу не было.



Но за весь период наблюдений неоднократно отмечалось понижение температуры под утро до небольших положительных значений. Так в 1879 году минимальная температура достигла +5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Больше всего последний день месяца отличился в прошлом, 2017 году, когда на московскую землю вылилось 65 мм осадков, что составляет более 80% от месячной нормы и стало суточным рекордом для московского лета. / meteonovosti.ru /



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