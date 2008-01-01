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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:11 Суббота, 30 июня

  Предстоящим днем погода в столице и области испортится. Виной всему станут атмосферные фронты, атакующие Москву и области с северо-запада и юга Европейской России. При облачной погоде прошумят кратковременные дожди, местами сильные. Местами будут раздаваться раскаты грома, в послеполуденные часы возможен град. Теплый юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигнуть 15-20 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 738 мм рт ст., что ниже нормального. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Относительная влажность около 70%.

В столичном регионе колебания метеэлементов негативно скажутся на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. На низкое атмосферное давление ухудшением самочувствия отреагируют гипотоники и с люди с сердечно-сосудистой дистонией. Высокая влажность воздуха в сочетании с высокой температурой сформируют погоду гипоксического типа, которая крайне неблагоприятна для людей, страдающих сердечной и легочной недостаточностью. Грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /
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