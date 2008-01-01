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Погода на европейских курортах



ИА "Метеоновости" / 14:19 Пятница, 29 июня



В текущие дни на курортах Балканского полуострова удерживалась вполне комфортная погода. Жары не отмечалось, температура воздуха в дневные часы выше +26 градусов не повышалась, а вода на курортах Болгарии, Греции и Хорватии прогрелась до 24 градусов.



Но уже в ближайшие выходные дни вполне комфортная погода испортится. В Сербию и Хорватию южный циклон принесет дожди и более теплый воздух. В выходные дни ожидается сильный дождь и повышение температуры до +24,+29 градусов. В Греции осадков не ожидается, но жара усилится, максимальная температура от 30 до 35 градусов. В Болгарии курортный сезон на время придется прервать. Выходные дни ожидаются дождливыми и прохладными, дневная температура всего от 18 до 23 градусов. / meteonovosti.ru /



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