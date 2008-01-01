Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
29 июня 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода на европейских курортах

ИА "Метеоновости" / 14:19 Пятница, 29 июня

  В текущие дни на курортах Балканского полуострова удерживалась вполне комфортная погода. Жары не отмечалось, температура воздуха в дневные часы выше +26 градусов не повышалась, а вода на курортах Болгарии, Греции и Хорватии прогрелась до 24 градусов.

Но уже в ближайшие выходные дни вполне комфортная погода испортится. В Сербию и Хорватию южный циклон принесет дожди и более теплый воздух. В выходные дни ожидается сильный дождь и повышение температуры до +24,+29 градусов. В Греции осадков не ожидается, но жара усилится, максимальная температура от 30 до 35 градусов. В Болгарии курортный сезон на время придется прервать. Выходные дни ожидаются дождливыми и прохладными, дневная температура всего от 18 до 23 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+27
Сб.
30 июн.
+25
Вс.
1 июл.
+27
Пн.
2 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -4
Оруро

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Намцы

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100