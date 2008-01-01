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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 29 июня

  В настоящее время на территории России аномально теплая погода отмечается на Европейском юге и в южных районах Восточной Сибири, где среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов превышает норму.

При этом ни дня не обходится без температурных рекордов. Не стал исключением и четверг 28 июня.

На европейском юге новые суточные рекорды установлены в большинстве крымских городов, самая высокая температура в Симферополе (+37.6 градусов), а также в Ростове-на-Дону (+38.4), Краснодаре (+39.3), Ставрополе (+36.2), Минеральных Водах (+37.4) и Сочи (+33.9).

В центральных и южных районах Красноярского края температура повышалась до +33,+35 градусов, но городом-рекордсменом стал лишь Красноярск (+32.9). / meteonovosti.ru /
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