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Новости погоды

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Морозы на северо-востоке России

ИА "Метеоновости" / 13:11 Пятница, 29 июня

  Несмотря на разгул лета, на территории России есть места, где температура воздуха значительно отстает от календаря. На востоке Магаданской области и западе Чукотского а.о. температурный фон в прошедшие сутки оказался на 4 и более градусов ниже нормы, что стало причиной понижения температуры до рекордных значений.

Рекорд состоялся в поселке, Омолон, расположенном на границе между Магаданской областью и Чукотским а.о. Температура под утро понизилась до отрицательных значений, до -1 градуса, оставив позади предыдущий рекорд 1992 года со значением -0.6 градусов.

В ближайшие выходные дни холодная погода на этой территории сохранится, а теплеть начнет только на следующей неделе. / meteonovosti.ru /
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