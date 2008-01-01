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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 29 июня

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25.. 28 градусов, Северном 25..27 градусов, Северо-восточном 26..27 градусов, Восточном 26..27 градусов, Юго-восточном 26..27 градусов, Южном 26..27 градусов, Юго-западном 25..27 градусов, Западном 25..27 градусов, Северо-западном 26..28 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+27
Пт.
29 июн.
+28
Сб.
30 июн.
+27
Вс.
1 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Месджеде-Солеймани		 -2
Ла-Пас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Лепель

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