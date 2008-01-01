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Южный циклон на подходе к центру Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 29 июня



антициклон, продолжительное время обеспечивающий центральные области России жаркой погодой, уходит на восток, уступая место дождливому южному циклону.



Завершит период жаркой и сухой погоды в пятницу, в субботу начнется перестройка атмосферных процессов. В средней тропосфере над западной половиной европейской территории формируется высотная ложбина, и создаются условия для выхода южных циклонов. Один из них будет двигаться строго с Черного моря на север и в субботу приблизится к Киеву.



Южный циклон несет большие запасы влажного и очень теплого воздуха. С северо-запада, навстречу южному вихрю, станет двигаться холодный атмосферный фронт атлантического циклона. Слияние двух контрастных воздушных масс произойдет в субботу над Республикой Беларусь, где ожидается очень неблагоприятная погода: сильные ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра.



И центральные области России в субботу окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта и южного циклона. В Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской и Московской областях, а в воскресенье в Смоленской, Калужской, Тверской, Ярославской, Костромской и Московской областях ожидается комплекс неблагоприятной погоды: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалы до 22 м/с. За сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков, которая в июне составляет 65-75 мм.



Температура воздуха в выходные дни останется еще довольно высокой, в дневные часы до 30 градусов! Лишь с понедельника, когда ветер сменит направление на северное, жара спадет! / meteonovosti.ru /



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