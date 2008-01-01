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Новости погоды

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Дождей в Подмосковье явно не хватает

ИА "Метеоновости" / 11:17 Пятница, 29 июня

  Самым дождливым в текущем июне на Московской земле оказался период с 3 по 12 июня, когда дожди шли почти ежедневно. В последующие дни дожди прекратились, и на текущий день отмечается дефицит осадков. По данным метеостанции ВДНХ, по состоянию на 29 июня, в городе выпало 53.3 мм осадков при месячной норме 75 мм, то есть 71.1%.

По Московской области дефицит осадков гораздо значительнее.

Так, в Дмитрове при норме 76 мм выпало всего 41 мм, в Волоколамске при норме 72 мм выпало 27 мм осадков, в Наро-Фоминске при норме 69 мм, набралось всего 24 мм осадков. Самый большой дефицит дождей отмечался в Серпухове, где в июньской копилке набралось 18 мм, а месячная норма составляет 68 мм. А больше всего осадков по Московской области в текущем июне выпало в Черустях, почти 35 мм при месячной норме 57 мм, хотя и это тоже дефицит.

При таком дефиците осадков в Московской области в большинстве районов наблюдается 4-ый класс пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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