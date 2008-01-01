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Новости погоды

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Казахстанский циклон накрыл ненастьем юг Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:59 Пятница, 29 июня

  Циклон, что продвигался по северным районам Казахстана, охватил своим влиянием и южные районы Западной Сибири. Самые сильные дожди прошли, кончено в Казахстане, вблизи центра циклона, местами выпало до 33 мм. Но и на российской территории минувший день был дождливым. В Омской области июньская копилка осадков пополнилась на 26 мм, а в Томской и Кемеровской областях на 27 мм.

Сегодня циклон, смещаясь на северо-восток, переберется уже на российские территории и его центр будет кружить над Омской областью. Здесь пройдут сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях сегодня также начнутся дожди, которые продолжатся и в выходные дни. Но, кроме дождей, из южных широт циклон несет и теплый воздух. И в ближайшие дни температура воздуха в южных областях Западной Сибири повысится. / meteonovosti.ru /
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