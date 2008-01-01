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И вновь Дальний Восток в циклонах



ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 29 июня



Ненадолго отмечалось затишье в погоде Дальнего Востока. В завершении июня они вновь активизировались. В прошедшие сутки почти вся территория округа находилась под их влиянием. И лишь юг Камчатского края и Курилы опекал тихоокеанский антициклон.



Самый активный вихрь кружил над центральными районами Хабаровского края, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись по всему югу округа. На юге Хабаровского края циклон оставил 38 мм осадков. Сильный дождь с грозой отмечался в Амурской области, где выпало до 29 мм. В Приморском крае дождь лил целый день, добавив в июньскую копилку еще 31 мм.



Еще один циклон поливал дождями Якутию, местами здесь выпало до 24 мм осадков. И, наконец, третий вихрь, прошелся дождями по северо-востоку округа, вылив местами в Магаданской области до 21 мм.



В ближайшие дни южный циклон останется виновником неблагоприятной погоды в Амурской области и Хабаровском крае. Сохранятся дожди и на северо-востоке округа: в Чукотском а.о. дожди и усиление ветра. / meteonovosti.ru /



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