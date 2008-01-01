

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Британских островах рекорды температуры



ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 29 июня



На территории Зарубежной Европы наблюдается нехарактерное для лета распределение температуры. В Восточном Средиземноморье дожди, грозы и довольно прохладно, причем временами фиксируются минимумы температуры для отдельных городов, как было 27 июня во Флоренции.



Не по сезону холодно в Греции, над страной встал высокий малоподвижный циклон, поэтому много облаков, идут дожди, местами сильные, особенно на севере страны.



Все Восточное Средиземноморье уже несколько дней остается под влиянием этого циклонического вихря, а в то же самое время над Британскими островами установил свою власть мощный антициклон.



Солнце в июне основательно греет не только на юге, особенно если в этот процесс не вмешиваются облачность и холодные воздушные потоки. А в эти последние дни июня над Британскими островами как раз ничто не препятствует максимальной инсоляции, большая часть солнечной энергии тратится в отсутствии облаков и при слабом ветре на прогрев приземного слоя воздуха.



Поэтому в Англии, Шотландии и в Ирландии уже не первый день фиксируются новые рекорды максимальной температуры. 27 июня в Глазго температура достигла рекордного значения, она поднялась до 29,2 градуса, на целых три градуса превысив прежний максимум, установленный в 1995 г. В Белфасте воздух прогрелся до 28,4 градуса, а прежний максимум для 27 июня, зафиксированный в 1995 г., имел довольно скромное значение, всего 24, 7 градуса.



Антициклон не покинет Британские острова до начала июля, поэтому ждем новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



