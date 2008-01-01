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Новости погоды

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На Британских островах рекорды температуры

ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 29 июня

  На территории Зарубежной Европы наблюдается нехарактерное для лета распределение температуры. В Восточном Средиземноморье дожди, грозы и довольно прохладно, причем временами фиксируются минимумы температуры для отдельных городов, как было 27 июня во Флоренции.

Не по сезону холодно в Греции, над страной встал высокий малоподвижный циклон, поэтому много облаков, идут дожди, местами сильные, особенно на севере страны.

Все Восточное Средиземноморье уже несколько дней остается под влиянием этого циклонического вихря, а в то же самое время над Британскими островами установил свою власть мощный антициклон.

Солнце в июне основательно греет не только на юге, особенно если в этот процесс не вмешиваются облачность и холодные воздушные потоки. А в эти последние дни июня над Британскими островами как раз ничто не препятствует максимальной инсоляции, большая часть солнечной энергии тратится в отсутствии облаков и при слабом ветре на прогрев приземного слоя воздуха.

Поэтому в Англии, Шотландии и в Ирландии уже не первый день фиксируются новые рекорды максимальной температуры. 27 июня в Глазго температура достигла рекордного значения, она поднялась до 29,2 градуса, на целых три градуса превысив прежний максимум, установленный в 1995 г. В Белфасте воздух прогрелся до 28,4 градуса, а прежний максимум для 27 июня, зафиксированный в 1995 г., имел довольно скромное значение, всего 24, 7 градуса.

Антициклон не покинет Британские острова до начала июля, поэтому ждем новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /
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