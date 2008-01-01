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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Пятница, 29 июня



Предстоящим днём в Москве и Московской области сохранится сухая и жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 5 градусов, низким содержание кислорода в воздухе, особенно в дневные часы.



По сведениям столичного Метеобюро сегодня при переменной облачности и юго-восточном ветре воздух в Москве прогреется до 27..29 градусов и до 24..29 - по области.



Такие погодные условия повышают риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, при этом наиболее уязвимы более старшего возраста, с нарушениями сердечного ритма, дыхательной или сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Метеозависимые люди с эндокринными заболеваниями, нарушенными механизмами терморегуляции также тяжело переносят жару, у них наблюдаются быстрая утомляемость, боли в ногах, снижение работоспособности, нарушение сна. Кроме того, возможны различные осложнения при длительном пребывании на солнце со стороны кожи: солнечная крапивница, фотодерматозы.



Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние и вечерние часы, когда нет жары. Не перегревайтесь, больше пейте жидкости. Если хотите принимать солнечные ванны, то делайте это по правилам. И будьте осторожны у воды. Не купайтесь в неположенных местах.



Метеопатические реакции будут усугубляться возмущенной геомагнитной обстановкой.



29 июня геомагнитный фон сильно возмущенный. / meteonovosti.ru /



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