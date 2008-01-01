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Дожди и прохлада в Италии



ИА "Метеоновости" / 15:54 Четверг, 28 июня



В Италии в последние дни июня господствовали ветры северной и восточной четверти, "итальянский сапог" угораздило оказаться в тылу высотного циклона с центром над Грецией. Этот циклон уже много дней держится над Средиземноморьем, ухудшая погоду в Балканских странах и в Италии.



На севере Италии накануне прошли сильные дожди, местами с градом. В Генуе минувшей ночью выпало более 25 мм осадков.



Но главным следствием нехарактерных атмосферных процессов является довольно низкая температура воздуха в Италии. 27 июня во Флоренции был зафиксирован новый рекорд минимальной температуры, под утро она опустилась до 11,9 градуса. Прежний минимум держался целых 40 лет, 27 июня 1978 г. во Флоренции температура понижалась до +12 градусов. / meteonovosti.ru /



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