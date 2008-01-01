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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 28 июня
Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градусов, по области 21.. 26. Ветер северный 2-7м/с, относительная влажность воздуха 35-40%. / meteonovosti.ru /
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