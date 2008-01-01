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На юге Западной Сибири и ливни, и жара



ИА "Метеоновости" / 13:40 Четверг, 28 июня



Летом погодное разнообразие, как правило, обеспечивают "немолодые", малоподвижные, высокие циклоны. Именно такой обширный атмосферный вихрь раскинулся на юге Западной Сибири.



В центре и в тылу циклона, а также в зоне активного атмосферного фронта, который ушел на восток региона, отмечались обильные дожди, но в Томской и местами в Новосибирской областях в теплом секторе циклона при поддержке солнца днем 27 июня было очень жарко.



В Омской области продолжаются дожди, местами сильные (за прошедшие сутки местами выпало до 19 мм осадков). Грозы гремят и днем, и ночью. В Кемеровской области прошедшей ночью при прохождении атмосферного фронта отмечался сильный, местами очень сильный дождь (более 90 мм осадков), прохождение фронта сопровождалось грозами.



Томская область успела отличиться самой большой положительной аномалией температуры, 27 июня отклонение среднесуточной температуры от нормы в большинстве населенных пунктах составило 10 градусов. С ветрами южных направлений из Казахстана продолжал поступать жаркий воздух. Конкурировать с Томской областью по этому показателю в прошедшие сутки могли только южные и центральные районы Красноярского края и Ростовская область. В Томской области днем 27 июня температура повсеместно поднялась выше 30 градусов, местами воздух прогрелся до 32:34 градусов. К вечеру территорию области с грозами и ливнями начал пересекать холодный фронт, он и сбил аномальную жару.



Неустойчивая и разнообразная погода на юге Западной Сибири сохранится и в начале июля. / meteonovosti.ru /



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