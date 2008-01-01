Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 28 июня
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25..27 градусов, Северном 24..26 градусов, Северо-восточном 25..26 градусов, Восточном 24..27 градусов, Юго-восточном 26..27 градусов, Южном 25..26 градусов, Юго-западном 25..27 градусов, Западном 24..27 градусов, Северо-западном 25..28 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25..27 градусов. / meteonovosti.ru /