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Июнь распрощается с Москвой ливнями и грозами



ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 28 июня



погодой, и температура в городе не досигала опасных 30 градусов. Но "под занавес" июнь припас не очень приятный сюрприз: последний день месяца может стать самым "мокрым" с начала летнего сезона.



Пока погодой правит антициклон - ждать неприятностей от погоды не стоит, проблемы могут возникнуть только у больных людей из-за высокого давления. В пятницу в Москве и области сохранится сухая и очень теплая погода. Минимальная температура воздуха в Москве 15..17, местами 20 градусов, днем воздух прогреется до 27..29 градусов, что выше нормы на 5 градусов.



В выходные дни погода изменится: произойдет объединение фронтальных систем северного и южного циклонов. Это вызовет в Московской области, особенно в ее западных районах, ливни, грозы и шквалистые усиления ветра. При такой ситуации, когда теплый и влажный южный воздух будет подниматься до значительных высот, не исключен местами и град. Ночи останутся теплыми, в Москве 16..18 градусов, а днем 25..27.



В полной мере насладиться летним отдыхом помешает плотная облачность и дожди, которые местами могут быть сильными (за сутки выпадет более 15 мм осадков).



Более комфортной для отдыха останется погода на востоке Подмосковья, здесь и дождей ожидается меньше, и солнца днем будет больше.



Для любителей летних заплывов. Вода в Москва-реке в районе Звенигорода прогрелась до 21-22 градусов, в Оке и Клязьме температура воды достигает 23 градусов. Однако напоминаем: в грозу не стоит принимать водные процедуры. / meteonovosti.ru /



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