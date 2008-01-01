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Рекордная жара на юге Европейкой России



ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 28 июня



Атмосферные процессы заодно с высоким летним, южным солнцем способствуют регулярному обновлению рекордов температуры и сохранению аномальной жары на европейском юге России. Сюда продолжает поступать перегретый воздух из Малой Азии и Иранского нагорья.



Накануне среднесуточная температура в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях превысила климатическую норму на 6 градусов и более. В Ростовской области положительная аномалия 8 градусов, местами отклонение среднесуточной температуры от нормы составил 10 градусов! В Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях максимальная температура днем 27 июня поднималась до 40 градусов и выше. Близка к сорокоградусной жаре и Астраханская область, вчера кое-где не хватило всего одной десятой градуса до отметки +40! В Калмыкии, Ростовской и Астраханской областях в некоторых городах и населенных пунктах средняя за сутки температура 27 июня составила 32-33 градуса.



В этих регионах уже объявлены предупреждения о сохранении сильной жары в последние дни июня и в начале июля, в Астраханской области и Калмыкии ожидается повышение температуры до 43 градусов!



27 июня в Волгограде, как и накануне, состоялся рекорд температуры, воздух нагрелся до +37, 7 градуса, что выше предыдущего максимума, установленного в 1957 г., на 0,5 градуса. Новый максимум температуры в среду зафиксирован в Ростове-на-Дону с очень высоким значением: +38,2 градуса против 1949 года, года температура повысилась до +35,3. В Яшкуле в Калмыкии новое значение рекорда составляет теперь 40,3 градуса, предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 г., ровно 40 градусов жары. Новые максимумы 27 июня температуры получили Минеральные Воды и Владикавказ, +36,7 и +32,9 соответственно.



Отдельные грозовые ливни пока не справляются с нарастающей жарой и нарастающей пожарной опасностью! / meteonovosti.ru /



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