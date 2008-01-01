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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 28 июня



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 17 по 27 июня была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. В ночь на 18 июня зарегистрирована малая геомагнитная буря. В ночь на 26 июня зарегистрирована умеренная магнитная буря, 27 июня повышенная активность.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 28 июня - 6 июля солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 29-30 июня ожидается повышенная активность, вероятны периоды малой или умеренной геомагнитной бури.



28 июня магнитное поле земли ожидается возмущенным, не исключены периоды геомагнитной бури.



Рекордно высокий фон атмосферного давления, сохраняющийся в Москве вторые сутки, высокая температура воздуха в сочетании с возмущениями магнитного поля Земли могут негативно сказаться на самочувствии значительного числа метеозависимых и больных людей. Таким людям сегодня нужно особенно внимательно отнестись к своему самочувствию, избегать физических и эмоциональных нагрузок, вовремя поддержать себя медикаментозно. / meteonovosti.ru /



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