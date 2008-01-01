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Новости погоды

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В Москве новый метеорекорд

ИА "Метеоновости" / 10:29 Четверг, 28 июня

  В течение ночи 28 июня в Москве, на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось у отметки 754, 4 мм ртутного столба (1005.5 гПа).

Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению (второй раз за месяц). Прежний максимум давления для суток 28 июня был зафиксирован в 1947 г., он составлял 1004, 1 гПа. Рекорд 70-летней давности не устоял.

После 9 утра атмосферное давление начало слабо падать, однако, оно в течение дня останется высоким. / meteonovosti.ru /
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