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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 28 июня

  Предстоящим днём столичный регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 27..29, по области 24..29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст..

В Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды с высокими температурными показателями и повышенным фоном атмосферного давления. Усугубит ситуацию возмущенный геомагнитный фон, который может усилить метеопатические реакции. Особенно нелегко при таких условиях придется лицам с различными заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска, в первую очередь, гипертоники, лица, склонные к спастическим реакциям, а также перенесшие инфаркт или инсульт.

Из-за жары и духоты недомогание могут почувствовать люди, страдающие кислородной и сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. Тяжело жару переносят пожилые люди и дети. Для облегчения самочувствия специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, избегать пребывания на открытом солнце в жаркие полуденные часы. Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе в утренние и вечерние часы.

28 июня геомагнитный фон возмущенный. / meteonovosti.ru /
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