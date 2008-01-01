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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 28 июня



Предстоящим днём столичный регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 27..29, по области 24..29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст..



В Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды с высокими температурными показателями и повышенным фоном атмосферного давления. Усугубит ситуацию возмущенный геомагнитный фон, который может усилить метеопатические реакции. Особенно нелегко при таких условиях придется лицам с различными заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска, в первую очередь, гипертоники, лица, склонные к спастическим реакциям, а также перенесшие инфаркт или инсульт.



Из-за жары и духоты недомогание могут почувствовать люди, страдающие кислородной и сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями. Тяжело жару переносят пожилые люди и дети. Для облегчения самочувствия специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, избегать пребывания на открытом солнце в жаркие полуденные часы. Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе в утренние и вечерние часы.



28 июня геомагнитный фон возмущенный. / meteonovosti.ru /



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