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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:35 Среда, 27 июня
Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 20.. 25. Ветер северо-восточный 2-7м/с, относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /
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