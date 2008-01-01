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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:35 Среда, 27 июня



Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 20.. 25. Ветер северо-восточный 2-7м/с, относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /



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