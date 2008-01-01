

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 27 июня



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26 градусов, Северном 26..27 градусов, Северо-восточном 26..27 градусов, Восточном 26..27 градусов, Юго-восточном 26..28 градусов, Южном 25..27 градусов, Юго-западном 24..28 градусов, Западном 25..27 градусов, Северо-западном 26..27 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25..26 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25..27 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



