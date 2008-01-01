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Среда
27 июня 2018
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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 27 июня

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26 градусов, Северном 26..27 градусов, Северо-восточном 26..27 градусов, Восточном 26..27 градусов, Юго-восточном 26..28 градусов, Южном 25..27 градусов, Юго-западном 24..28 градусов, Западном 25..27 градусов, Северо-западном 26..27 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25..26 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25..27 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+26
Чт.
28 июн.
+27
Пт.
29 июн.
+27
Сб.
30 июн.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Бендер-Махшехр		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Байкальск

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