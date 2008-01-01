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Новости погоды
Рекордная жара Европейского юга
ИА "Метеоновости" / 13:41 Среда, 27 июня
На Европейский юг продолжает поступать очень жаркий воздух из Малой Азии, повышая температуру до рекордных значений. Накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов. И снова речь идет о рекордсменах. 26 июня в Волгограде воздух нагрелся до +38.4 градуса, что выше предыдущего на 1.3 за 2010 год. Новый абсолютный максимум в этот день зафиксирован в Краснодаре, +36.5 против 2009 года со значением +35.8. В Ставрополе =34.3, а предыдущий наблюдался в 2009 году +32.6.
В предстоящие сутки на юге Европейской России сильная жара до 32..37 градусов, местами в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Астраханской области до +40, в Ростовской области до +41, в Калмыкии 42..43 градуса. / meteonovosti.ru /
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