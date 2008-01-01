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Западная Сибирь: погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 27 июня



25 июня в районе Омска сформировался циклон, чей приземный центр подстроился под высотный атмосферный вихрь. В результате циклон здесь задержится до начала июля, и будет управлять погодой на большей части Западной Сибири.



На Ямале начинает усиливаться натиск гребня антициклона, чей центр располагается над Белоруссией. Дожди здесь небольшие, да и они только местами, в отдельных районах порывы ветра достигнут 15-16 м/с, к концу рабочей недели, за холодным фронтом, температура днем понизится до 14..19 градусов, но местами воздух еще сможет прогреться до 24..29 градусов. В последний день июня, на вахту заступит антициклон, осадков почти не будет, но по-прежнему ветрено, а температура повысится до 18..23, местами уже до +30. В Ханты-Мансийский округ высокий циклон, уроженец Омска, будет забрасывать сюда не только влажный, но и теплый воздух. Самый жаркий день ожидается в четверг с температурой до +31 градуса. К началу июля жара спадет до 17..22, местами до +23. Ослабление жары будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, на юго-востоке и крайнем северо-западе сильными, грозами и ветром в порывах до 20 м/с.



Тюменская и Омская области вблизи центра циклона. Накануне в Омской области прошел сильный дождь с грозой, и выпало до 18 мм. До конца рабочей недели на юге Тюменской области и в Омской будут продолжаться дожди, местами сильные, в отдельные дни с градом, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах до 20 м/с, днем тепло, до 27..28 градусов. В последний день июня, когда циклон начнет сдавать позиции, дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, местами с грозами и ветром в порывах до 18 м/с, но температура существенно не изменится.



А вот в юго-восточных областях Западной Сибири стоит жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше многолетних значений на 4-6 градусов. В Алтайском крае и Кемеровской области до +31, в Томской до +34 градусов. Вблизи контрастного атмосферного фронта с волнами, протянувшегося с юго-запада на северо-восток, в Томской области прошли ливневые дожди количеством до 48 мм, гремели грозы, в Кемеровской области они отмечались в ночь на среду, выпало до 23 мм. С ветрами южных направлений из Казахстана продолжает поступать жаркий воздух и в Новокузнецке (Кемеровская область), который раз подряд был зафиксирован абсолютный максимум температуры для 26 июня, теперь он составляет +31.9, что выше предыдущего на 0.5 градуса, наблюдавшегося в 2014 году.



До конца июня здесь ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, при грозах шквалы до 22-24 м/с и жара немного спадет, днем до 23..28, местами не выше +33 градусов. / meteonovosti.ru /



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