

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 27 июня



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..26 градусов, Северном 24..27 градусов, Северо-восточном 24..26 градусов, Восточном 24..26 градусов, Юго-восточном 25..26 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 24..26 градусов, Западном 24..27 градусов, Северо-западном 24..27 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



