Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 27 июня
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24..26 градусов, Северном 24..27 градусов, Северо-восточном 24..26 градусов, Восточном 24..26 градусов, Юго-восточном 25..26 градусов, Южном 24..26 градусов, Юго-западном 24..26 градусов, Западном 24..27 градусов, Северо-западном 24..27 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /