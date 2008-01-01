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Курортный сезон не обманул надежды россиян



ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 27 июня



сезон набирает обороты и россияне, находящиеся в странах Средиземноморья не разочарованы погодой. Хотя над Средиземным морем существует атмосферный фронт, на котором периодически возникают мини-циклоны, но существенных осадков они не обещают.



В четверг в Испании солнечно и температура воздуха вполне комфортная, 23..28. Однако циклон, который "завис" над Пиренейским полуостровом до начала июля будет напоминать о себе непродолжительными дождями, что на температурном фоне никак не отразится. В Италии, вдали от фронтов и циклонов, температура выше, после полудня до 30..33 градусов, а вода почти как парное молоко 25. К туристам, избравшим местом отдыха Черногорию и Хорватию, погода пока не столь благосклонна. Во власти циклона, раскрутившегося до больших высот и ставшего высоким, в течение нескольких дней с дождями, но если в четверг здесь 20..25, то, начиная с пятницы, она повысится градуса на 4.



В Греции без осадков, днем в четверг 26..31, в последующем воздух прогреется до 34 градусов. В Турции сейчас жарко, 30..35. В последующем высокий циклон начнет забрасывать сюда влажный воздух, поэтому не исключен непродолжительный дождь, который немного освежит воздуха.



Болгария находится под влиянием высокого циклона, редкий день обходится без дождей, да и температура для этих дней июня низкая, немногим более 20. В течение предстоящей недели здесь будут перепадать дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами, днем температура повысится до 25..27 градусов.



Температура воды Средиземного моря будет колебаться от 21 градуса у берегов Испании до 25-26 градусов у берегов Греции и Турции. / meteonovosti.ru /



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