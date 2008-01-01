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Рекордная жара задержится в Сибирь до конца июня



ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 27 июня



Вот уже который день подряд жители Восточной Сибири изнывают от изнуряющей жары. Накануне в Тыве столбик термометра добрался до отметки +34 градуса, в Эвенкии до +36, в центральных, южных районах Красноярского края и в Хакасии до +37!!! Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6, в отдельных районах более, чем на 8 градусов. Что ни день, то вносятся изменения в инструментальные наблюдения за погодой. Вот и 26 июня в Ербогачене (Иркутская область) воздух разогрелся до +33.4 градуса, оставив позади 2014 год со значением +32.8. В Ванаваре (Красноярский край) было +35.7, что выше предыдущего рекорда на 2.6 градуса за тот же 2014 год. В Красноярске столбик термометра остановился у отметки +33.6, прежний, наблюдавшийся в 2014 году, составлял +32.8. Пополнилась копилка рекордов температуры и в Тыве, в столице республики 26 июня зафиксировано +36.5, что выше предыдущего на 1.3 градуса за 1997 год.



В предстоящие пару дней в Восточной Сибири сохранится сильная жара с температурой днем в Эвенкии и Туруханском районе до =33 градусов, в центре, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве до 35..37 градусов.



В последний день первого летнего месяца, июня, жара пойдет на спад: в Туруханском районе не выше +30, в центральных районах Красноярского края и в Тыве 28..33, на юге и в Хакасии 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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