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Новости погоды

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На западе Якутии грозовые ливни

ИА "Метеоновости" / 11:27 Среда, 27 июня

  Вдоль арктического побережья Дальнего Востока протянулся контрастный атмосферный фронт. Из Арктики опускается прохладный воздух, а с юга выносится жаркий. В результате столкновения столь различных воздушных масс и формируются волновые циклоны, которые неутомимо в ряде районов пополняют копилку осадков.

Вот и минувший день не стал исключением. В Чукотском округе прошли сильные дожди, количеством до 22 мм. Но больше всего дождей досталось Якутии. В Сеген-Кюеле выпало до 23 мм, в Ярольине 28, а в Исите и вовсе 33 мм, отмечались грозы.

В предстоящие сутки очередной циклон отправится штурмовать Якутию. Он раскрутится до больших высот, станет малоподвижным, а значит, будет оставаться на месте, причем местом своей резиденции он выбрал запад республики. Но начала будущей недели на большей части Якутии с дождями разной интенсивности и продолжительности, на западе ливни, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах 13-18, а местами и до 22 м/с. / meteonovosti.ru /
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