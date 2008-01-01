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Новости погоды

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В Москве рекорд атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 27 июня

  В 9 часов утра по московскому времени на главной метеостанции столицы был зафиксирован рекорд атмосферного давления, 1007.3 гПа, что соответствует 755.7 мм ртутного столба. Прежний рекорд наблюдался более 30 лет назад, в 1987 году 27 июня было 1005.6 гПа (754 мм ртутного столба). В 11 часов утра по местному времени атмосферное давление пока еще остается рекордно высоким, но уже начинает понижаться и составляет 1006,9 гПа. / meteonovosti.ru /
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