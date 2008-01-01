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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 27 июня
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 16 по 25 июня была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. В ночь на 18 июня зарегистрирована малая геомагнитная буря. 26 июня зарегистрирована умеренная магнитная буря.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 27 июня - 5 июля солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 27-28 июня ожидается повышенная активность и вероятны периоды малой или умеренной геомагнитной бури. / meteonovosti.ru /
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