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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:56 Среда, 27 июня



Предстоящим днём столичный регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 24..29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст..



В Москве и области погода снова перестраиваются на жаркую. Поэтому метеозависимым людям необходимо внимательнее следить за своим самочувствием. Атмосферное давление останется повышенным, что негативным образом может отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также лиц, склонных к спастическим реакциям. Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние и вечерние часы. Метеопатические реакции будут усугубляться возмущенной геомагнитной обстановкой.



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