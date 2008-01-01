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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:56 Среда, 27 июня
Предстоящим днём столичный регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 24..29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст..
В Москве и области погода снова перестраиваются на жаркую. Поэтому метеозависимым людям необходимо внимательнее следить за своим самочувствием. Атмосферное давление останется повышенным, что негативным образом может отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также лиц, склонных к спастическим реакциям. Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние и вечерние часы. Метеопатические реакции будут усугубляться возмущенной геомагнитной обстановкой.
/ meteonovosti.ru /
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