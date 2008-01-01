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Новости погоды
О пожарной опасности на европейской территории России
ИА "Метеоновости" / 13:23 Вторник, 26 июня
Большая часть Европейской России находится в антициклоне, который и одаривает жителей летней жарой и отсутствием дождей.
Среднесуточная температура воздуха выше многолетних значений на 4-6, в отдельных районах на 8 и более градусов.
Сухая и жаркая погода в предстоящие пару дней будет способствовать нарастанию и сохранению высокой, местами чрезвычайной степени пожарной опасности на юго-востоке Коми, на востоке Центрального, на западе Приволжского, на востоке Южного округов, в Ставропольском крае и Дагестане.
/ meteonovosti.ru /
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