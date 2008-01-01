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Нижняя Волга охвачена сильной жарой



ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 26 июня



В антициклоне, расположившемся над Средней Волгой, циркулирует сухой и жаркий воздух. Накануне в Ульяновской области температура повышалась до +35, в Самарской области до +36, в Саратовской до +38 градусов. В низовьях Волги и того жарче, в Волгоградской области до +40, в Астраханской области и Калмыкии воздух раскалился до +39. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 4-6, на Средней Волге на 8-10 градусов. Но до рекордно высоких значений дело пока не доходит.



До конца рабочей недели в низовьях Волги продолжит циркулировать раскаленный воздух, во второй половине дня в Волгоградской области и Калмыкии температура будет повышаться до 42..43 градусов. / meteonovosti.ru /



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