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Новости погоды

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На юго-западе Сибири жара и ливни

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 26 июня

  Контрастный атмосферный фронт с волнами, протянувшийся с юго-запада на северо-восток, отметился сильными грозовыми дождями в Алтайском крае, в Целинном выпало до 28 мм. Но больше всего осадков досталось Новосибирской области, на населенный пункт Баган вылилось 96 мм, гремели грозы. Грозы сопровождались порывистым, 15-18 м/с, в Целинном до 21 м/с. С ветрами южных направлений из Казахстана на юго-запад Сибири поступает жаркий воздух. На юге Новосибирской области столбик термометра преодолел отметку в +30, в Алтайском крае воздух прогревался до 33..35 градусов. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2-4 градуса.

Сегодня и в предстоящие пару дней в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, под влиянием контрастного атмосферного фронта с волнами, дожди, ливневые дожди, сегодня сильные, гроза, град, ветер усилится в порывах до штормового, 20-25 м/с, в Алтайском крае почти до ураганного, 30 м/с. Ливневые дожди с грозой, а сегодня и с градом, ожидаются и в Республике Алтай, ветер окрепнет в порывах до 19 м/с. Что касается температуры, то от Новосибирска до предгорий Алтая до 33 градусов. / meteonovosti.ru /
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