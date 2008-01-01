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Сибирь изнывает от летнего зноя



ИА "Метеоновости" / 12:05 Вторник, 26 июня



погода. Причиной тому циклоны, которые поднимаясь с юго-запада на северо-восток, оставляют регион в своем теплом секторе. Накануне в Эвенкии столбик термометра добрался до отметки +34, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве до +35 градусов. Жаркий воздух добрался и до юга Таймыра, где было зафиксировано +28. Жаркий воздух обосновался в Горном Алтае. Накануне в столице республике Горно-Алтайске воздухе разогрелся до +33.5 градуса, а местами и до +38 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6, в отдельных районах на 8 градусов. Не обходится и без рекордно высоких значений. 25 июня в Чемале (Иркутская область) было +38.2, что выше прежнего рекорда на 5.7 градуса за 1997 год, в Туре (Эвенкия) воздух разогрелся до +32.7 градуса, что выше предыдущего рекорда на 0.5 градуса (+32.2), наблюдавшегося в далеком 1930 году. В Новокузнецке (Кемеровская область) новый абсолютный максимум составляет +33.8, против 1979 года со значением +33 градуса.



До конца рабочей недели синоптическая ситуация существенно не изменится. В теплом секторе циклонов, сильная жара с температурой днем до 32..33 градусов сохранится в Эвенкии и Туруханском районе, до 32..38 градусов в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве. Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается в Томской области, максимальная температура до +30 градусов и выше.



Жаркая и преимущественно сухая погода способствуют не только сохранению, но и нарастанию пожарной опасности до высокой, а местами чрезвычайной. / meteonovosti.ru /



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