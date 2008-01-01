Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 июня 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чукотка во власти высотного циклона

ИА "Метеоновости" / 11:34 Вторник, 26 июня

  Над арктическим побережьем Дальнего Востока в тропосфере сформировался циклон, и все приземные процессы, связаны непосредственно с ним. Один из циклонов, покидая Магаданскую область, поднимаясь к северу, вышел на север Чукотки. В начале этой недели в Константиновской выпало до 32 мм.

В предстоящие сутки циклон будет медленно смещаться на восток, поливая дождями, местами сильными Чукотский автономный округ, на севере местами со снегом, на побережье Берингова моря ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с.

Во второй половине недели, высотный циклон удержит на Чукотке дождливую погоду, в центральных районах дожди могут быть сильные, на арктическом побережье со снегом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+25
Ср.
27 июн.
+26
Чт.
28 июн.
+27
Пт.
29 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -14
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сент-Джонс
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100