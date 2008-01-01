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Чукотка во власти высотного циклона



ИА "Метеоновости" / 11:34 Вторник, 26 июня



Над арктическим побережьем Дальнего Востока в тропосфере сформировался циклон, и все приземные процессы, связаны непосредственно с ним. Один из циклонов, покидая Магаданскую область, поднимаясь к северу, вышел на север Чукотки. В начале этой недели в Константиновской выпало до 32 мм.



В предстоящие сутки циклон будет медленно смещаться на восток, поливая дождями, местами сильными Чукотский автономный округ, на севере местами со снегом, на побережье Берингова моря ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с.



Во второй половине недели, высотный циклон удержит на Чукотке дождливую погоду, в центральных районах дожди могут быть сильные, на арктическом побережье со снегом. / meteonovosti.ru /



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