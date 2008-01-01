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Новости погоды
В Хабаровске уже перевыполнена норма осадков
ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 26 июня
В июне нынешнего года циклоны проторили дорогу на юг Дальнего Востока, поливая дождями разной интенсивности и продолжительности. Основной удар стихии пришелся на Хабаровский край. К концу второй декады июня в краевом центре Хабаровске выпало 140% от нормы.
Дожди продолжались и в выходные дни. По данным на 26 июня в Хабаровске при норме 72 мм уже выпало 109 мм, что составляет 151% от нормы.
В начале этой недели на Хабаровский край с юга распространился гребень антициклона, и осадков не было вовсе. Но уже сегодня с запада с приближением очередного циклона, опять возобновятся дожди. В середине недели они будут носить ливневой характер. В четверг-пятницу, когда подойдет непосредственно сам циклон, дожди разной интенсивности и продолжительности охватят весь Хабаровский край, на юге дожди ожидаются сильные. А это значит, что количество выпавших осадков за июнь может составить две месячные нормы. / meteonovosti.ru /
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