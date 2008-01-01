

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 26 июня



После кратковременного понижения температуры, в столицу возвращаются жаркие деньки. Уже сегодня, максимальная температура будет выше, чем накануне, от 24 до 26 градусов. А ее среднесуточное значение на 3 градуса превысит норму. Рекорд самой холодной ночи 26 июня остался далеко. В 1909 году под утро столбики термометров опустились до отметки +5.5 градуса, и холоднее с тех пор в эти сутки больше не было. А самые жаркие рекорды превышают 30 градусов, в 2010 году воздух в столице прогрелся до +33.6 градусов, что стало самой высокой температурой для 26 июня.



Сильными дождями отметился сегодняшний день в далеком 1887 году, выпало 24.6 мм, что составляет почти треть месячной нормы.



В прошлом, 2017 году, этот день оказался умеренно теплым, но дождливым, за день выпало 7 мм осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



