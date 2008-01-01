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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:22 Вторник, 26 июня



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет носить антициклональный характер.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 26 июня ожидается сухая и по-настоящему летняя погода, со среднесуточной температурой воздуха превышающей климатическую норму на 2-3 градуса. Максимальные значения температуры воздуха ожидаются в период с 13 до 18 часов и в столице они составят 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер слабый.



В целом, погодные условия не должны вызвать каких-либо заметных метеопатических реакций у здоровых людей, а вот людям метеозависимым придется внимательнее следить за своим самочувствием. Атмосферное давление начнет расти, что негативным образом может отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, людей, склонных к спастическим реакциям. Очень полезными будут прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние и вечерние часы. Но из-за продолжающегося цветения растений людям, страдающим аллергией на цветочную пыльцу, следует внимательнее иметь при себе антигистаминные препараты.



26 июня геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



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