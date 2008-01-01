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Холодная погода у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 25 июня



В настоящее время на Западную Европу, а также на Украину, Беларусь и страны Балтии распространила свое влияние холодная высотная ложбина. В результате чего погода здесь пасмурная холодная и дождливая.



Так, в воскресный день в Германии и Польше лишь в отдельных местах температура повысилась до +20 градусов, а ее преобладающее значение было от 16 до 17 градусов. В Венгрии было на выше +22, а в Румынии и Болгарии не выше +24 градусов. В странах Балтии потеплело лишь до +12,+15 градусов, а в Беларуси и большинстве областей Украины (за исключением южных) максимальная температура выше +19 градусов не повышалась. Холодными были и ночи. В западных областях Украины температура установила новые рекорды суточного минимума. В Ивано-Франковске под утро она понизилась до +5.1 (предыдущий рекорд +61 удерживался с 1983 года). А в Черновцах до +6.2 (предыдущий рекорд +6.3 удерживался с 1949 года).



В ближайшие дни у наших западных соседей значительно потеплеет и температура воздуха уже превысит средние многолетние значения на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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