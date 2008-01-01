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Новости погоды

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На арктическом побережье Якутии по-летнему тепло

ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 25 июня

  В текущие дни над арктическими районами Якутии, преимущественно на западе, благодаря антициклону, установилась на редкость теплая погода. Среднесуточная температура в районе Тикси в воскресенье превысила норму на 12 градусов. И, как следствие, новый суточный рекорд, в этом заполярном городе. Температура повысилась до +28.2 градусов, оставив позади предыдущий рекорд +25.8 в 1957 году.

Рекордных значений достигла температура и в Магадане, повысившись до +21.5 градусов, что на 0.3 градуса выше рекорда 1982 года. / meteonovosti.ru /
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