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На арктическом побережье Якутии по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 25 июня



В текущие дни над арктическими районами Якутии, преимущественно на западе, благодаря антициклону, установилась на редкость теплая погода. Среднесуточная температура в районе Тикси в воскресенье превысила норму на 12 градусов. И, как следствие, новый суточный рекорд, в этом заполярном городе. Температура повысилась до +28.2 градусов, оставив позади предыдущий рекорд +25.8 в 1957 году.



Рекордных значений достигла температура и в Магадане, повысившись до +21.5 градусов, что на 0.3 градуса выше рекорда 1982 года. / meteonovosti.ru /



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