

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордная жара средней полосы России



ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 25 июня



В воскресенье температурный режим на европейской территории имел четкую границу. В западной половине территории температура была близкой к норме, а местами немного ниже ее, а в восточной половине она превышала обычные для этой поры значения на 4-6, а на востоке Центрального округа на 8 градусов. И если для европейского юга тридцатиградусные значения температуры являются обычными для этой поры, то для северных и северо-восточных районов подобная погода случается не часто.



До 31 градуса температура повышалась на юге Архангельской области и Республики Коми. В верховье Волги, в том числе в Ярославской и Костромской областях, воздух прогрелся до +33, в Ивановской и Владимирской областях до +34 градусов, а в городке Юрьев-Польский (Владимирская область) зафиксировано даже +38 градусов.



При этом не обошлось без рекордов.



Во Владимире 24 июня максимальная температура составила +32.6, что на 0.4 градуса выше предыдущего рекорда 1948 года. В Череповце (Вологодская область) новый рекорд для 24 июня +32 градуса (предыдущий +31.4 отмечался в 2006 году). / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



