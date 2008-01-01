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Дожди освежили воздух в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 25 июня



В воскресенье, во второй проливне дня, погода в столичном регионе резко поменялась. Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось локальными дождями и порывистым ветром. Температура воздуха начала понижаться и с 15 часов до полуночи, по данным метеостанции ВДНХ, понизилась почти на 12 градусов (с +27.7 до +15.8 градусов). Максимальное количество осадков за вторую половину воскресенья и первую половину ночи составило 5-6 мм. Но дожди прошли не повсеместно, в отдельных районах дождя не выпало ни капли.



Сегодня столичный регион оказался уже в тыловой части циклона или на северо-восточной окраине приближающегося с запада антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков. Но холодный воздух прогреется лишь до +19,+24 градусов. / meteonovosti.ru /



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